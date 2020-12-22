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Умер актер Клод Брассер 

РИА Новости 1 час назад
Умер актер Клод Брассер
Фото: РИА Новости
Французский актер Клод Брассер скончался в возрасте 84 лет, сообщает телеканал RTL.
Брассер родился в семье актера Пьера Брассера и актрисы Одетт Жуаё, его крестным отцом был знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй. За свою долгую карьеру актер снимался у таких режиссеров, как Марсель Карне, Франсуа Трюффо, Жан-Люк Годар и Жорж Лотнер.
На его счету роли в картинах "Семь смертных грехов", "Барокко", "И слоны бывают неверны", "Бум" и "Бум-2".
Актер дважды, в 1977 и 1980 годах, получал кинематографическую премию "Сезар". В 2008 году ему было присвоено звание кавалера Ордена почетного легиона.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Брассера сообщает, что его смерть не имеет отношения к коронавирусу. Он будет похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.
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В мире , Жорж Лотнер , Франсуа Трюффо , Пьер Брассер , Эрнест Хемингуэй , Клод Брассер , Жан-люк Годар , RTL Group , France-Presse
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