Умер актер Клод Брассер 

Французский актер Клод Брассер скончался в возрасте 84 лет, сообщает телеканал RTL.

На его счету роли в картинах "Семь смертных грехов", "Барокко", "И слоны бывают неверны", "Бум" и "Бум-2".

Актер дважды, в 1977 и 1980 годах, получал кинематографическую премию "Сезар". В 2008 году ему было присвоено звание кавалера Ордена почетного легиона.

Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Брассера сообщает, что его смерть не имеет отношения к коронавирусу. Он будет похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.