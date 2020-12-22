Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Белоруссия в ответ на санкции ЕС расширяет список тех, кому запрещен въезд в республику 

Газета.Ru и ещё 12 1 час назад
Белоруссия в ответ на третий пакет санкций Европейского союза расширяет список тех, кому запрещен въезд в республику и Союзное государство. Об этом заявил во вторник, 22 декабря, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
Он отметил, что правительство страны внимательно изучило так называемый третий пакет ограничительных мер и предложило ответные действия на этот пакет. По его словам, речь идет об увеличении соответствующего персонального списка.

"Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства, с учетом того, что у нас этот список одинаков с РФ, — сказал глава МИД республики.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против президента республики Александра Лукашенко и других высших чиновников Белоруссии. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, их активы в европейских банках подлежат заморозке. В свою очередь Белоруссия заявила о применении ответных мер.
Лукашенко связал развитие Белоруссии с успешной работой КГБ
Газета.Ru: последние новости
Украина может законодательно запретить подачу воды в Крым Украина может законодательно запретить подачу воды в Крым ФРГ планирует новые санкции против РФ после приговора по убийству в Тиргартене ФРГ планирует новые санкции против РФ после приговора по убийству в Тиргартене Немецкий вирусолог назвал преимущество российской вакцины от COVID-19 Немецкий вирусолог назвал преимущество российской вакцины от COVID-19
Комментарии 12
В мире , Видео , Владимир Макей , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
00:34
Протестующие в Ереване заблокировали здание Правительства и попали на видео
Происшествия
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
01:39
Собянин наградил медиков столицы и попал на видео
Новости Москвы
Кража елки в Котельниках попала на видео
00:24
Кража елки в Котельниках попала на видео
Происшествия
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
02:47
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
Общество
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
00:17
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
Происшествия
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
02:43
Всемирно известный биолог найден мертвым в Петербурге
Происшествия Криминал
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
00:14
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
Общество
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
00:38
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
Происшествия
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
00:41
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
В мире Общество
Штурм монастыря отца Сергия попал на видео
00:19
Штурм монастыря отца Сергия попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение