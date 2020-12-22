Армяне в Ереване блокируют здания правительства

Протестующие в Ереване блокируют здания правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня «Движение за спасение родины», созданное 17-ю оппозиционными партиями, проводит напротив здания правительства Армении на площади Республики многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

«Армения без Никола! Никол должен уйти!» — скандируют протестующие.

Организаторы акции винят председателя кабинета министров в причастности к обострению конфликта в Нагоном Карабахе, гибели военных, сдаче земель, а также в экономических и социальных проблемах в Армении.

Министерство иностранных дел. Некоторое время назад активисты стали блокировать здания правительства. Сейчас ситуация на площади Республики напряженная. Также митингующие заблокировали правительственное здание на улице Вазгена Саркисяна, где находится ряд ведомств, в том числе Генеральная прокуратура

Сам Пашинян ранее заявлял, что не уйдет в отставку, потому что смена правительства должна происходить исключительно путем выборов.

В сентябре, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах. В октябре страны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего обвиняли друг друга в его нарушении. В ноябре президенты Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе, размещении в регионе российских миротворцев и передаче Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов.