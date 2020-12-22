Депутат заявил о необходимости присоединить к России ДНР и ЛНР

Шерин, который в Госдуме занимает пост зампреда комитета по обороне, подчеркнул, что если в Донбассе будет «эскалация напряженности», то не стоит «патриотам» мешать освобождать ДНР и ЛНР от «фашиствующей прозападной бандеровщины».

По его словам, впоследствии следует всерьез рассмотреть вариант присоединения республик к России.

«ДНР и ЛНР должны входить в состав Российской Федерации. пусть границы нашей страны расширятся. Почему бы и нет?», — отметил депутат.

Если не принять соответствующих мер, то в случае наступления натовских войск с стороны Украины неприятель окажется в двух часах хода от Ростова-на –Дону. Шерин подчеркнул, что это время езды на автомобиле, крылатая ракета долетит до территории России гораздо быстрее.

«Надо выносить на государственную повестку помощь ДНР-ЛНР, это в интересах России», — подчеркнул парламентарий.