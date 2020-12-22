Депутат заявил о необходимости присоединить к России ДНР и ЛНР

Депутат Госдумы РФ Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) должны войти в состав России на случай обострения отношений с НАТО. По мнению парламентария, военный конфликт вполне реален, если Украина войдет в состав Североатлантического альянса.
Шерин, который в Госдуме занимает пост зампреда комитета по обороне, подчеркнул, что если в Донбассе будет «эскалация напряженности», то не стоит «патриотам» мешать освобождать ДНР и ЛНР от «фашиствующей прозападной бандеровщины».
По его словам, впоследствии следует всерьез рассмотреть вариант присоединения республик к России.
«ДНР и ЛНР должны входить в состав Российской Федерации. пусть границы нашей страны расширятся. Почему бы и нет?», — отметил депутат.
Если не принять соответствующих мер, то в случае наступления натовских войск с стороны Украины неприятель окажется в двух часах хода от Ростова-на –Дону. Шерин подчеркнул, что это время езды на автомобиле, крылатая ракета долетит до территории России гораздо быстрее.
«Надо выносить на государственную повестку помощь ДНР-ЛНР, это в интересах России», — подчеркнул парламентарий.
Ранее, как сообщал «Рамблер», украинские власти объявили бойкот встрече Совбеза ООН, в которой должны принять участие представители непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Между тем Киев составил «План совместных шагов» по урегулированию «вопроса на Донбассе», который, по мнению украинцев, должен прийти на замену Минским соглашениям, подписанным в 2015 году. В новом документе указано, что в Донбассе не обязательно проводить выборы, чтобы установить контроль Украины над границей. При этом сам процесс голосования в «плане» не проигнорирован: составители указали последовательность действий, которые позволят провести выборы уже 31 марта 2021 года. «План» должен быть представлен на встрече лидеров «нормандской четверки». Президенту России Владимиру Путину, который до сих пор не соглашается на переговоры с украинцами из-за невыполнения ими требований по минскому соглашению, на этот раз не удастся избежать диалога, уверен глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.