Ещё
Далее:
Читайте также:
Все, что успел снять Ким Ки Дук
Все, что успел снять Ким Ки Дук Cмотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Военные самолеты России и Китая заметили рядом с Южной Кореей 

Мария Иванова 38 минут назад
Четыре китайских и 15 российских военных самолетов вошли в зону опознавания ПВО Южной Кореи 22 декабря. Об этом сообщает asiae.co.kr.
По данным корейских властей, самолеты Xian H-6 и Ту-95 были замечены в районе острова Уллындо и к востоку от островов Лианкур.
Telegram-канал «Оперативная линия» отмечает, что Россия и Китай провели «неустановленное совместное мероприятие», не уведомив о нем руководство Южной Кореи.
По данным asiae.co.kr, китайские власти сообщили, что военные истребители проходили обычную подготовку. Военная авиация обеих стран не вторгалась в воздушное пространство Кореи.
Ледокол США подошел к границам Росиии в Чукотском море
Портал отмечает, что зона опознавания ПВО — это не воздушное пространство, где признается суверенитет страны. Иностранные самолеты обычно заходят в эту зону после получения предварительного разрешения от компетентных военных властей.
Это первый раз с июля прошлого года, когда российские и китайские военные самолеты проводят совместное мероприятие в зоне опознавания ПВО Южной Кореи.
Как писал «Рамблер», прошлым летом сообщалось, что Россия и Китай проверяют противовоздушную оборону южнокорейских военных и американских войск на полуострове. С начала 2019 года китайские самолеты 30 раз приближались к южнокорейской зоне опознавания, а российские — 14 раз.
Комментарии 51
В мире , Армия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
02:47
Путин сыграл в хоккей с мальчиком и попал на видео
Общество
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
00:17
Момент ДТП автомобиля с правительственными номерами попал на видео
Происшествия
Монастырь отца Сергия атаковали судебные приставы
00:19
Монастырь отца Сергия атаковали судебные приставы
Общество
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
00:41
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
В мире Общество
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
00:14
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
Общество
Ученого с мировым именем убили в Петербурге
02:43
Ученого с мировым именем убили в Петербурге
Происшествия Криминал
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
00:38
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
Происшествия
Пенсионер стулом напугал грабителя
00:55
Пенсионер стулом напугал грабителя
Происшествия
Джигурда с букетом гвоздик отметил день рождения Сталина
00:31
Джигурда с букетом гвоздик отметил день рождения Сталина
Общество
«Анжела, хватит! Ты же задушишь его!»: пьяная мать избила сына
00:57
«Анжела, хватит! Ты же задушишь его!»: пьяная мать избила сына
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение