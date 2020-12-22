Четыре китайских и 15 российских военных самолетов вошли в зону опознавания ПВО Южной Кореи 22 декабря. Об этом сообщает asiae.co.kr.

По данным корейских властей, самолеты Xian H-6 и Ту-95 были замечены в районе острова Уллындо и к востоку от островов Лианкур.

Telegram-канал «Оперативная линия» отмечает , что Россия и Китай провели «неустановленное совместное мероприятие», не уведомив о нем руководство Южной Кореи.

По данным asiae.co.kr, китайские власти сообщили, что военные истребители проходили обычную подготовку. Военная авиация обеих стран не вторгалась в воздушное пространство Кореи.

Портал отмечает, что зона опознавания ПВО — это не воздушное пространство, где признается суверенитет страны. Иностранные самолеты обычно заходят в эту зону после получения предварительного разрешения от компетентных военных властей.

Это первый раз с июля прошлого года, когда российские и китайские военные самолеты проводят совместное мероприятие в зоне опознавания ПВО Южной Кореи.

Как писал «Рамблер», прошлым летом сообщалось, что Россия и Китай проверяют противовоздушную оборону южнокорейских военных и американских войск на полуострове. С начала 2019 года китайские самолеты 30 раз приближались к южнокорейской зоне опознавания, а российские — 14 раз.