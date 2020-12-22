«Кибервойна»: Байден продумывает более опасные санкции против России

Министерство торговли США обнародовало список российских и китайских компаний, которые попадут под новые санкции. В них значится 45 предприятий из России , связанных с оборонной промышленностью, часть из них уже находилась под ограничительными мерами. Впредь американские компании должны будут получать специальную лицензию, чтобы поставлять им комплектующие. Между тем в Соединённых Штатах обсуждается другой, потенциально более опасный санкционный пакет.

Департамент признаёт важность использования партнёрских отношений с американскими и мировыми компаниями для борьбы с усилиями Китая и России по привлечению американских технологий к своим дестабилизирующим военным программам, — сказано в сообщении американского ведомства.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал США немедленно отменить эти санкции и считать их недоразумением. Посол России в Соединённых Штатах Юрий Антонов заявил, что ограничительные меры подрывают остатки экономического взаимодействия между двумя странами.

Абсолютно неприемлемы ничем не обоснованные утверждения о том, что флагманы нашей индустрии, научно-производственные и исследовательские институты, якобы «подрывают» нацбезопасность США, — пояснил дипломат.

Данные санкции ввела уходящая администрация США . Скорее всего, новый президент Джо Байден , вступающий в должность 20 января, представит свой пакет ограничительных мер, которые сегодня активно обсуждаются. Поводом к ним стала серия кибератак на ключевые ведомства США, в которой госсекретарь Майк Помпео и генпрокурор Уильям Барр обвинили Россию. Благодаря тому что взломщикам удалось проникнуть в программное обеспечение компании SolarWinds, поставляющей софт более 18 000 предприятий, скомпрометированными оказались тысячи компьютерных сетей. Операцию называют одной из самых продвинутых за последние годы. Джо Байден в связи с этим заявил, что его администрация проработает адекватный ответ на эту угрозу.

Как рассказал изданию Politico бывший сотрудник АНБ Дэйв Кеннеди, у США есть много вариантов ответных действий, так как «кибервойна» не регулируется международным договорами. Теоретически, стороны могут делать что угодно, если их работа не выходит за пределы киберпространства. Поэтому помимо традиционных санкций Вашингтон может провести ответные кибератаки и даже кампании по дезинформации. Соответствующие инструменты уже имеются в арсенале АНБ.

Не существует международного соглашения о том, что считать боевыми действиями в киберпространстве, — уточнил Кеннеди. — Это Дикий, Дикий Запад… Когда доходит до преследования иностранных государственных ведомств, не так уж много вещей, на которые мы не способны.

С другой стороны, непропорциональный ответ на кибератаки может спровоцировать неоправданную эскалацию напряжения. В конце концов, само АНБ проводит подобные операции с целью сбора данных, а предполагаемая российская атака не привела к жертвам среди гражданского населения и подрыву ключевой инфраструктуры.

Думаю, это будет сложно для администрации Байдена, — заявил эксперт по кибербезопасности Совета по международным отношениям Адам Сегал. — Давно говорят, что нам нужно установить некое соглашение о том, что приемлемо, а что нет в киберпространстве.

В сентябре этого года Владимир Путин призвал США заключить своеобразный «договор о ненападении» в сфере киберпространства. В тезисах, выложенных на сайте Кремля, говорилось о необходимости выйти на соглашение о ненанесении первым удара с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также о невмешательстве в избирательные процессы друг друга.

Подобный договор Россия и США пытались заключить ещё в 2018 году, но тогда стороны не сошлись в вопросе, что считать вмешательством во внутренние дела. Москва настаивала на том, чтобы причислить к агентам влияния неправительственные организации, частные фонды и СМИ, Вашингтон же хотел, чтобы обязательство касалось только государственных структур. В итоге киберпространство так и осталось «Диким Западом», в котором возможны как дерзкие шпионские операции, так и любые ответные меры.