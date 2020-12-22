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Макрон призвал к бдительности в борьбе с COVID 

Газета.Ru 1 час назад
Макрон призвал к бдительности в борьбе с COVID
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство удвоить бдительность в отношении ситуации с COVID-19 в стране, передает Радио Sputnik.

"Мы должны быть очень бдительными", — сказал Макрон, выступая на совете министров в онлайн-формате.

Французский лидер также напомнил о новом штамме, который ранее обнаружили в Великобритании.

"Все это показывает сложность вируса, его агрессивность, осмелюсь сказать, его изобретательность и смирение, которое у нас должно быть", — сказал президент Франции.

У Макрона обнаружили положительный тест на COVID-19 17 декабря. Президента Франции поместили на карантин. Он будет работать удаленно около недели. Врачи сообщали, что его состояние стабильное, по-прежнему наблюдаются кашель и ломота в теле.
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В мире , Эммануэль Макрон , ИА Sputnik , Великобритания , Франция
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