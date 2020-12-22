В Германии отреагировали на российские санкции 

Берлин считает необоснованными санкции Москвы против представителей ФРГ , заявили в МИД Германии.

«С точки зрения федерального правительства, они [ответные меры] являются необоснованными», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что дело блогера Алексея Навального не является предметом двусторонних отношений Москвы и Берлина, передает ТАСС

В МИД также сказали, что Россия уведомила германскую сторону о введении запрета на въезд в страну ряда представителей правительственного аппарата Германии, но «другие детали не были приведены».

Напомним, Евросоюз Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

На Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила , что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории.