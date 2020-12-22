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Пашинян нашел виновных в ситуации в Армении 

Украина.ру 1 час назад
Пашинян обвинил лишившуюся власти «элиту» в ситуации в Армении
Фото: ТАСС
Лишившаяся в результате революции 2018 года власти «элита» желает реванша. Об этом 22 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

«Характеристика политической ситуации в стране следующая: лишившаяся власти в результате революции 2018 года "элита" желает достичь реванша. Причем, речь не только о политической "элите", а обо всех, кто до 2018 года имел привилегии и лишился их после 2018-го», — написал Пашинян.

По его словам, народ, который после революции 2018 года почувствовал свою власть, не желает терять этот статус.

«Таким образом, реальное противостояние не между правительством и оппозицией, а между лишившейся в 2018 году привилегий "элитой" и народом», — отметил он.

Оппозиция Армении планирует провести сегодня крупномасштабные акции протеста, забастовки, перекрытие дорог, установку палаток. В 15:00 запланирован большой митинг оппозиции с требованием отставки Пашиняна.
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В мире , Никол Пашинян , Армения
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