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Украинскому телеканалу объявили предупреждение за показ пресс-конференции Путина 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 22 декабря 2020
Украинскому телеканалу объявили предупреждение за пресс-конференцию Путина
Фото: РИА Новости
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение украинскому телеканалу «Наш» за трансляцию части пресс-конференции президента России Владимира Путина.

«Национальный совет решил применить к ООО «Наш 365» санкцию объявления предупреждения. Компания обязана в течение месяца со дня принятия этого решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства», — сообщается на официальном сайте регулятора.

Предупреждение вынесено в связи с трансляцией части ежегодной пресс-конференции Путина, в которой украинский регулятор заметил «пропагандистскую информацию». Нацсовет раскритиковал телеканал за то, что тот не предоставил необходимых, по мнению регулятора, комментариев к заявлению российского лидера.
Регулятор также отметил, что информация, озвученная на пресс-конференции, якобы приносит вред украинскому обществу, «особенно в вопросах, касающихся национальной безопасности».
В Нацсовете опасаются, что «одностороннее» освещение информации может негативно повлиять на «динамику демократических процессов в Украине».
В ходе ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку. Он подчеркивал, что урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей. В Кремле позднее пояснили, что Россия не может остаться безучастной к судьбам жителей Донбасса, который находится в условиях блокады со стороны Украины.
Напомним, 17 декабря президент России провел ежегодную пресс-конференцию. Большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в кол-центр от граждан. Поднятых тем было еще больше, так как многие корреспонденты задавали по два, три, а то и больше вопросов. Глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась в одном зале с президентом, еще часть — в Центре международной торговли.
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