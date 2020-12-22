Украинскому телеканалу объявили предупреждение за пресс-конференцию Путина

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение украинскому телеканалу «Наш» за трансляцию части пресс-конференции президента России Владимира Путина

«Национальный совет решил применить к ООО «Наш 365» санкцию объявления предупреждения. Компания обязана в течение месяца со дня принятия этого решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства», — сообщается на официальном сайте регулятора.

Предупреждение вынесено в связи с трансляцией части ежегодной пресс-конференции Путина, в которой украинский регулятор заметил «пропагандистскую информацию». Нацсовет раскритиковал телеканал за то, что тот не предоставил необходимых, по мнению регулятора, комментариев к заявлению российского лидера.

Регулятор также отметил, что информация, озвученная на пресс-конференции, якобы приносит вред украинскому обществу, «особенно в вопросах, касающихся национальной безопасности».

В Нацсовете опасаются, что «одностороннее» освещение информации может негативно повлиять на «динамику демократических процессов в Украине».

В ходе ежегодной большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что Россия понимает всю сложность ситуации в Донбассе и будет наращивать поддержку . Он подчеркивал, что урегулирование конфликта в регионе зависит в значительной степени от украинских властей. В Кремле позднее пояснили , что Россия не может остаться безучастной к судьбам жителей Донбасса, который находится в условиях блокады со стороны Украины.