Экс-глава ЦРУ допустил существование инопланетян

В мае, как сообщал «Рамблер», Военно-морские силы США по запросу СМИ обнародовали несекретные отчеты, согласно которым в 2013-2019 годах летчики-истребители восемь раз сообщали о близких контактах с неопознанными летательными аппаратами.

На прошлой неделе Бреннан в эфире подкаста экономиста Тайлера Коуэна рассказал, что видел некоторые из видеозаписей, сделанных пилотами во время этих инцидентов. Он признался, что они вызывают удивление.

Экс-директор ЦРУ призвал подходить к анализу этих явлений непредвзято, получив как можно больше данных и задействовав как можно больше опыта, например, выяснить, были ли в то время какие-либо погодные явления, которые могли создать видимость явления.

Он высказал мнение, что для людей самонадеянно и высокомерно полагать, что во Вселенной нет другой формы жизни, потому что жизнь определяется по-разному. По его словам, «некоторые необъясненные явления могут быть того типа, который является результатом чего-то, чего мы еще не понимаем и что может включать в себя какой-то вид деятельности, который составляет иную форму жизни».