Экс-глава ЦРУ допустил существование инопланетян

Во Вселенной могут существовать другие формы жизни. Об этом бывший директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил в эфире подкаста «Разговоры с Тайлером».
В мае, как сообщал «Рамблер», Военно-морские силы США по запросу СМИ обнародовали несекретные отчеты, согласно которым в 2013-2019 годах летчики-истребители восемь раз сообщали о близких контактах с неопознанными летательными аппаратами.
На прошлой неделе Бреннан в эфире подкаста экономиста Тайлера Коуэна рассказал, что видел некоторые из видеозаписей, сделанных пилотами во время этих инцидентов. Он признался, что они вызывают удивление.
Экс-директор ЦРУ призвал подходить к анализу этих явлений непредвзято, получив как можно больше данных и задействовав как можно больше опыта, например, выяснить, были ли в то время какие-либо погодные явления, которые могли создать видимость явления.
Он высказал мнение, что для людей самонадеянно и высокомерно полагать, что во Вселенной нет другой формы жизни, потому что жизнь определяется по-разному. По его словам, «некоторые необъясненные явления могут быть того типа, который является результатом чего-то, чего мы еще не понимаем и что может включать в себя какой-то вид деятельности, который составляет иную форму жизни».
«Сверхъестественное в глазах смотрящего. Я не собираюсь сбрасывать его со счетов. Вот почему я агностик, а не атеист. Я просто хочу оставить свой разум открытым относительно того, что это может быть. Но кто знает, что это может быть?» — добавил он.