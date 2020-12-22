Ранее сербское агентство СРНА обнародовало фото иконы, на котором видна восковая печать, свидетельствующая о принадлежности Украине.

«Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее. За период работы с 1926 по 1930 г. эта комиссия выявила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану», — сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

По ее словам, факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью Украины.

В Министерстве культуры готовят запросы в Государственный архив Одесской области, Одесский археологический музей, Национальный музей истории Украины и другие музейные учреждения для получения архивных материалов о деятельности упомянутой краевой комиссии, информации об учтенных ею культурных ценностях и четкой идентификации иконы.

Также, согласно сообщению, Минкульт планирует направить запросы в Службу безопасности, Нацполицию и Службу внешней разведки Украины, чтобы установить, как икона попала с Украины на территорию Боснии и Герцеговины.

Отмечается, что Украина и Босния и Герцеговина являются государствами-участниками Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 14 ноября 1970 года.

В соответствии со статьей 7 государства-участники настоящей Конвенции обязуются запрещать ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозной и светской исторической достопримечательности, а также по требованию другого государства-участника предпринимать соответствующие шаги для выявления и возвращения любой подобной культурной ценности.

14 декабря председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик подарил Сергею Лаврову икону, сообщив, что ей 300 лет и она якобы была найдена в Луганске.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило ноту в правительство в Сараево с требованием «безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране».