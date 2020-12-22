Депутат Рады призвал узаконить водную блокаду Крыма

Он сообщил, что водный кризис в Крыму усиливается с каждым днем, и отметил, что на этом фоне на Украине идут разговоры о возобновлении подачи воды на полуостров. Парламентарий, сославшись на данные из открытых источников, рассказал, что собственные водные ресурсы Крыма составляют около 910 миллионов кубических метров в год, до 430 миллиона кубометров — в особо засушливые годы.

Сославшись на данные государственного учета водопользования, он сообщил, что на питьевые и бытовые нужды жителей Крыма ежегодно используется чуть больше 100 миллионов кубометров воды. Таким образом, собственные водные ресурсы Крыма в полной мере могут обеспечить питьевые и бытовые нужды населения.

«На самом деле вода нужна оккупанту в большей степени для обеспечения развития промышленности и военных баз, ведь Россия продолжает увеличивать количество техники и военного контингента на полуострове», — убежден Гончаренко.

Он заявил, что возобновление водоснабжения Крыма со стороны Украины приведет к дальнейшей милитаризации региона и продолжению «ползучей оккупации» на море со стороны России. В данной связи депутат внес в Раду проект закона о запрете возобновления подачи воды в Крым до восстановления суверенитета Украины над полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей.

«Политика умиротворения агрессора, которую так любит "зеленая" власть, ни к чему хорошему не приведет», — добавил он.

В 2014 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины прекратили подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Эти поставки покрывали около 90% потребностей полуострова. В начале сентября 2020-го в Крыму возник дефицит воды и были введены ограничения водоснабжения из-за этого.