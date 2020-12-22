Самый толстый кот Беларуси попал на видео 

Самый толстый в Беларуси кот весит почти 20 килограммов. Живет он в Минске , а зовут его Перышко. Его нынешняя хозяйка Ольга забрала животное из приюта. Оно уже тогда имело рекордный вес. О предыдущих хозяевах, которые любили кормить своего питомца, ничего неизвестно.

Худеть коту можно только постепенно, нужен специальный режим. Раз в два месяца хозяйка планирует его возить на осмотр и сдачу анализов. Это позволит определить, улучшается здоровье кота или нет.

Средний вес взрослого кота варьируется от 3 до 6 кг, а 9 и выше считается избыточным.