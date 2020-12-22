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Самый толстый кот Беларуси попал на видео 

Вадим Дроздов 48 минут назад
Самый толстый в Беларуси кот весит почти 20 килограммов. Живет он в Минске, а зовут его Перышко. Его нынешняя хозяйка Ольга забрала животное из приюта. Оно уже тогда имело рекордный вес. О предыдущих хозяевах, которые любили кормить своего питомца, ничего неизвестно.
Худеть коту можно только постепенно, нужен специальный режим. Раз в два месяца хозяйка планирует его возить на осмотр и сдачу анализов. Это позволит определить, улучшается здоровье кота или нет.
Средний вес взрослого кота варьируется от 3 до 6 кг, а 9 и выше считается избыточным.
В мире , Видео
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