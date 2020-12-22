«Это месть Трампу»: политолог о новых санкциях США против России

Политолог Стефен Эберт, комментируя новые санкции Минторга США , введенные против 45 компаний из России , заявил «Звезде», что одной из причин этого решения является то, что покидающий свой пост президент США Дональд Трамп пытается усложнить жизнь заступающему на его место Джо Байдену

«Трамп пытается усложнить Байдену его президентский срок — как на международной арене, так и внутри страны. Санкции — одно из проявлений этого процесса. Потому что все знают, что когда Байден придет к власти, он восстановит все международные договоры — договор по открытому небу, договоры по разоружению, климату», — пояснил американский политолог.

По мнению Стефена Эберта, Дональд Трамп — человек очень властный. Сейчас внутри США все наблюдают, рассказывает политолог, как президент США увольняет людей и разрушает союзы.

«У нас никогда не было президента, который настолько бы контролировал все институты внутри страны, обычно они решают все сами за себя. При Трампе бюрократы, которые занимались как внутренней, так и внешней политикой, не осмеливались сделать что-то против его воли. А сейчас его срок подходит к концу и этот список санкционных компаний может быть такой небольшой местью ему», — комментирует эксперт.

Напомним, в список компаний, против которых Минторг США ввел санкции в отношении их торговой деятельности на экспорт, включены 45 российских предприятий и 58 компаний из КНР. В документе на сайте ведомства предупредили, что это лишь первый часть предприятий из списка компаний.