Мужчина смог обмануть казино и сам себя выдал

Мужчина нашел способ обмануть онлайн-казино — схему, безошибочно приносившую прибыль. Затем он обратился в службу поддержки заведения и сообщил им о баге, после чего остался без большей части выигрыша. Своей историей он поделился на Reddit

По словам рассказчика, он обнаружил стратегию, с которой не проигрывал более трех раз подряд. За три часа он, начав с 250 долларов, заработал около девяти тысяч долларов. Тогда же мужчина подумал, что происходящее слишком хорошо, чтобы быть правдой, и решил сам себя выдать.

Герой истории предупредил службу поддержки о ситуации. В казино пообещали изучить обнаруженный баг. Когда сумма выигрыша достигла 15 тысяч долларов, автор начал выводить средства. Ему отключили эту возможность после снятия со счета пяти тысяч. Однако рассказчик продолжил играть.

Когда сумма выигрыша достигла 38 тысяч долларов, с ним связался администратор сайта. Мужчине сообщили, что обнаруженная схема действительно была багом. Казино оставило на его счету 6,5 тысяч долларов и сохранило все очки, заработанные за время игры.

В комментариях к посту пользователи посмеялись над поступком рассказчика.

«Ты как тот самый одноклассник, который напоминает учителю, что он забыл задать домашнюю работу», — написал Proud-Drummer-What. «В следующий раз бери деньги и ничего не говори», — написал KittikatB.

В то же время некоторые пользователи посчитали, что мужчина поступил правильно, сообщив об ошибке.