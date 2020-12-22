У Трампа нашли психотравму 

По ее словам, кроме фактора унижения был нанесен удар по нарциссизму Трампа, и «эта рана пока не заживает». Также, добавила она, на эмоциональное состояние действующего президента повлиял сам факт потери власти.

17 декабря сообщалось, что Трамп устроил истерику и заявил об отказе покидать Белый дом. В моменты «глубочайшего отрицания» Трамп сказал нескольким советникам, что в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена он останется в резиденции американских лидеров. Впрочем, несмотря на его поведение, в окружении Трампа выразили уверенность в том, что Трамп мирно и вовремя сложит свои полномочия.