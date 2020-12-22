Трамп передал Абэ и Моди награду «Легион почета»

Американский президент Дональд Трамп наградил действующих премьер-министров Индии и Австралии Нарендру Моди и Скотта Моррисона, а также экс-премьера Японии Синдзо Абэ военной наградой «Легион почёта».
Об этом информирует в своём Twitter-аккаунте Совет национальной безопасности США.
Отмечается, что советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен передал послам указанных стран награды от лица американского лидера.
28 августа Абэ заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья.
Трамп после этого назвал Абэ величайшим премьером Японии.