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Трамп передал Абэ и Моди награду «Легион почёта» 

RT на русском 56 минут назад
Трамп передал Абэ и Моди награду «Легион почета»
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп наградил действующих премьер-министров Индии и Австралии Нарендру Моди и Скотта Моррисона, а также экс-премьера Японии Синдзо Абэ военной наградой «Легион почёта».
Об этом информирует в своём Twitter-аккаунте Совет национальной безопасности США.
Отмечается, что советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен передал послам указанных стран награды от лица американского лидера.
28 августа Абэ заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья.
Трамп после этого назвал Абэ величайшим премьером Японии.
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В мире , Нарендра Моди , Синдзо Абэ , Скотт Моррисон , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , Австралия , Индия , Япония
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