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Британская почта приостановила отправку писем и посылок в Европу 

Российская Газета 1 час назад
Британия приостановила отправку посылок в Европу
Фото: Reuters
Из-за нового штамма коронавируса почта Великобритании приостановила отправку писем и посылок в Европу.
В сообщении, опубликованном на сайте почтовой службы, подчеркивается, что отправления, уже находящиеся в системе, будут храниться в безопасности до тех пор, пока не появится возможность доставить их адресатам. Доставка посылок и писем в Канаду и Турцию осуществляется медленнее из-за малого количества авиарейсов, пишет РИА Новости.
Напомним, в конце прошлой недели британские власти признали, что в Лондоне и на юго-востоке Англии начал быстро распространяться новый, более заразный, штамм коронавируса SARS-CoV-2. После этого многие страны мира приостановили транспортное сообщение с Великобританией. Королевская почта временно приостановила всю работу по европейскому направлению, за исключением Ирландии.
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В мире , РИА Новости , Ирландия , Канада , Лондон , Великобритания , Турция
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