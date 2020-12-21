Коронавирус оказался в несколько раз смертоноснее гриппа 

Коронавирус SARS-CoV-2 показал в несколько раз более высокую смертность, чем сезонный грипп. Такие результаты продемонстрировали независимые исследования, проведенные в разных странах, говорится в материале медицинского портала WebMD.

Исследователи проанализировали данные Министерства по делам ветеранов США о более чем 3600 пациентах, госпитализированных с COVID-19 в период с 1 февраля по 17 июня этого года, и о более чем 12600 госпитализированных с гриппом в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. Средний возраст пациентов в обеих группах составил 69 лет.

Смертность среди пациентов с COVID-19 составила 18,5%, а среди больных гриппом — 5,3%. Также оказалось, что вероятность смерти у больных COVID-19 была почти в пять раз выше, чем у больных гриппом.

Наибольший риск смерти среди пациентов с COVID-19 был у людей старше 75 лет, а также имеющих заболевания почек, деменцию, диабет или ожирение. Кроме того, у чернокожих вероятность летального исхода была выше.

Кроме того, выяснилось, что пациенты с COVID-19 в четыре раза чаще нуждались в дыхательных аппаратах, почти в 2,5 раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии и оставались в больнице в среднем на три дня дольше, чем пациенты с гриппом.

К аналогичным выводам пришли и французские ученые из Национального института здоровья и медицинских исследований и Университетской больницы Дижона и Инсерма: госпитализированных с COVID-19 весной этого года было вдвое больше, чем пациентов с гриппом во время эпидемии 2018-2019 годов, а смертность втрое выше.

"Вывод о том, что уровень смертности от COVID-19 в три раза выше, чем от сезонного гриппа, особенно поразителен, если вспомнить, что сезон гриппа 2018-2019 годах был худшим за последние пять лет во Франции по количеству смертей", — отмечается в сообщении.

Французские ученые пришли к выводу, что COVID-19 намного опаснее сезонного гриппа, и отметили важность профилактических мер и вакцинации.

Американцы, в свою очередь, отметили более высокий риск развития диабета у переболевших COVID-19. Причем, как рассказал доктор Зияд Аль-Али из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, диабет у них появился, когда они заразились коронавирусом.

"У них резко подскочил уровень сахара в крови, и им потребовались огромные дозы инсулина. Является ли диабет обратимым или он потребует длительного лечения? Будет ли это диабет первого или второго типа? Мы просто не знаем, потому что COVID-19 едва ли существовала год назад", — заявил ученый.

Помимо прочего, пациенты с COVID-19 гораздо чаще, чем это бывает при гриппе, сталкивались с поражением почек и тяжелым сепсисным шоком. Еще одна сложность — у многих пациентов было очень низкое давление, что могло привести к повреждению органов и смерти.

Пандемия коронавируса охватила весь мир. В общей сложности инфекцией заражены около 75,5 миллиона человек, из которых около 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев зафиксировано в США, Индии и Бразилии.