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Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer и BioNTech в ЕС 

РИА Новости и ещё 4 10 минут назад
Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer и BioNTech
Фото: Reuters
Еврокомиссия разрешила использовать в Евросоюзе вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе видео-заявления.

"Мы приняли решение сделать доступной для граждан ЕС первую вакцину от коронавируса. Мы предоставили обусловленное разрешение на использование на рынке вакцины Pfizer/BioNTech", — сказала она.

Вакцина от COVID-19 может быть недоступна до 2022 года для 25% населения Земли
Глава ЕК отметила, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) тщательно оценило вакцину и рекомендовало предоставить ей такое обусловленное разрешение на распространение в ЕС.
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В мире , ЕС , Еврокомиссия
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