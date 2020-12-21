Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer и BioNTech

Еврокомиссия разрешила использовать в Евросоюзе вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе видео-заявления.
"Мы приняли решение сделать доступной для граждан ЕС первую вакцину от коронавируса. Мы предоставили обусловленное разрешение на использование на рынке вакцины Pfizer/BioNTech", — сказала она.
Глава ЕК отметила, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) тщательно оценило вакцину и рекомендовало предоставить ей такое обусловленное разрешение на распространение в ЕС.