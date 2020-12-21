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Москва

Генпрокуратура Белоруссии возбудила дела против Тихановской и членов КС 

RT на русском и ещё 2 12 минут назад
Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.
Как сообщается на сайте ведомства, дела возбуждены в отношении членов координационного совета.
В частности, речь идёт о «Тихановской С. Г., Колесниковой М. А., Знаке М. А., Латушко П. П., Ковальковой О. А., Дылевском С. А. и иных лицах».
Также против ряда граждан возбуждены дела о финансировании деятельности экстремистского формирования.

«Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса — заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём», — добавили в прокуратуре.

В октябре МВД Белоруссии сообщило, что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению конституционного строя.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Мария Колесникова , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД
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