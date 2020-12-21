Как сообщается на сайте ведомства, дела возбуждены в отношении членов координационного совета.

В частности, речь идёт о «Тихановской С. Г., Колесниковой М. А., Знаке М. А., Латушко П. П., Ковальковой О. А., Дылевском С. А. и иных лицах».

Также против ряда граждан возбуждены дела о финансировании деятельности экстремистского формирования.

«Кроме того, по поручению Генеральной прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении членов так называемого координационного совета и иных лиц по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса — заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путём», — добавили в прокуратуре.