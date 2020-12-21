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Москва

Трампу предложили ввести военное положение для пересмотра итогов выборов 

News.ru 59 минут назад
Отдельные сторонники действующего президента США Дональда Трампа в Белом доме перебирают способы, как добиться сохранения власти за Трампом после проигранных выборов. Среди подобных способов президенту предложили воспользоваться законом о восстаниях от 1807 года, который позволил бы ввести военное положение в стране или отдельных штатах и провести там повторное голосование.
В то же время эксперты считают маловероятным такое развитие событий, при котором Трампа пойдёт на силовые решения для сохранения власти и установления диктатуры в стране, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на американские СМИ.
По неофициальным данным, 18 декабря во время встречи в Белом доме экс-советник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн и адвокат Синди Пауэлл предложили лидеру ввести военное положение и задействовать вооружённые силы, чтобы добиться пересмотра итогов выборов.
Отмечается, что подобное предложение вызвало значительные опасения среди других представителей Белого дома. Даже само упоминание такого решения ситуации может спровоцировать радикальных сторонников Трампа начать беспорядки, чтобы добиться введения военного положения.

Когда они услышат, что президент открыт для идеи военного положения, мы можем увидеть, что определенные группы мобилизуются для совершения действий, которые, по их мнению, являются оправданием использования закона о восстании, — считает бывшая помощница главы министерства внутренней безопасности США Элизабет Нойманн.

Источники СМИ подтвердили информацию о том, что подобная встреча в Белом доме состоялось, однако как отреагировал Трамп на подобные предложения, остаётся неизвестным. Сам Трамп опроверг информацию о том, что обсуждает со сторонниками способы сохранить власть после проигранных выборов силовым путём.
Как ранее писал NEWS.ru, высокопоставленные чиновники Белого дома опасаются, что действующий президент США Дональд Трамп отменит результаты выборов и объявит себя «новым» главой государства. По их словам, он слишком много проводит времени со сторонниками конспиративных заговоров — Майклом Флинном и Синди Пауэлл.
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В мире , Видео , Майкл Флинн , Дональд Трамп , Газета.Ru
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