Израиль запретил въезд иностранным гражданам 

Израиль с 23 декабря закроет границы для иностранных граждан и введёт обязательный карантин для израильтян, возвращающихся в страну. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху

Как сообщает канцелярия израильского премьера, закрытие воздушного пространства Израиля связано с обнаружением нового типа коронавируса. Согласно решению Нетаньяху, въезд в страну будет запрещён всем иностранцам, кроме дипломатов.

Граждане Израиля, которые вернутся в государство в ближайшие 48 часов, будут направлены на карантин по месту проживания. При этом жители страны, вернувшиеся позже, отправятся на карантин в специальные центры.

Накануне вечером израильские власти сообщали о закрытии границ для рейсов из Великобритании, Дании и ЮАР. Нетаньяху написал в своём Twitter, что при необходимости ограничения могут быть введены и для других стран.

Из-за распространения новой разновидности COVID-19 в Великобритании более 20 стран мира, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с государством.