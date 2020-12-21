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Число случаев COVID-19 в США выросло почти на 190 тысяч за сутки 

РИА Новости 1 час назад
В США выросло число случаев COVID почти на 190 тыс. в сутки
Фото: Reuters
Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось почти на 190 тысяч, скончались еще свыше 1,5 тысячи человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 189 099 новых случаев заражения и 1509 летальных исхода.
В то же время из субботних данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) следовало, что за сутки подтверждены рекордные свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).
С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 17,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 317 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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