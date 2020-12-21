На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа 

Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайских островах. Согласно данным сейсмологической службы США, оно вызвало землетрясение магнитудой 4,4.

Извержение Килауэа началось 21 декабря в 10:30 по московскому времени, власти уже объявили «красный» — максимальный — код авиационной опасности. На данный момент специалисты отслеживают ситуацию.

При этом отмечается, что до сих пор неясно, что выбрасывает вулкан: пепел или водяной пар. Жителям рекомендовано подготовиться к выпадению пепла, сообщает Пятый канал.

Ранее специалисты Вулканической обсерватории USGS предположили, что будущее извержение гавайского вулкана может обернуться мощным взрывом из-за большого количества скопившейся в кратере воды. Более того, специалисты предсказывали серию взрывов вулканов по всему миру, поскольку из-за глобального потепления выросло количество осадков, что привело к росту давления в глубинных породах.

Вечером 13 декабря после землетрясения магнитудой 2,7 вулкан Этна, являющийся одним из крупных в Европе, проснулся на итальянском острове Сицилия, передавал NEWS.ru. 14 декабря началось мощное извержение. Фонтаны лавы достигали в высоту 100 метров, а шлейфы пепла растягивались до пяти километров.

Наряду с извержением сейсмологи зарегистрировали более полутора десятков слабых землетрясений. Населённые пункты, расположенные рядом с вулканом, засыпало слоем пепла. Жертв среди местных жителей не было.