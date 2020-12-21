Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа
Фото: pixabay.com
Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайских островах. Согласно данным сейсмологической службы США, оно вызвало землетрясение магнитудой 4,4.
Извержение Килауэа началось 21 декабря в 10:30 по московскому времени, власти уже объявили «красный» — максимальный — код авиационной опасности. На данный момент специалисты отслеживают ситуацию.
При этом отмечается, что до сих пор неясно, что выбрасывает вулкан: пепел или водяной пар. Жителям рекомендовано подготовиться к выпадению пепла, сообщает Пятый канал.
Ранее специалисты Вулканической обсерватории USGS предположили, что будущее извержение гавайского вулкана может обернуться мощным взрывом из-за большого количества скопившейся в кратере воды. Более того, специалисты предсказывали серию взрывов вулканов по всему миру, поскольку из-за глобального потепления выросло количество осадков, что привело к росту давления в глубинных породах.
Вечером 13 декабря после землетрясения магнитудой 2,7 вулкан Этна, являющийся одним из крупных в Европе, проснулся на итальянском острове Сицилия, передавал NEWS.ru. 14 декабря началось мощное извержение. Фонтаны лавы достигали в высоту 100 метров, а шлейфы пепла растягивались до пяти километров.
Наряду с извержением сейсмологи зарегистрировали более полутора десятков слабых землетрясений. Населённые пункты, расположенные рядом с вулканом, засыпало слоем пепла. Жертв среди местных жителей не было.
Видео дня. В Швейцарии однополые пары теперь могут усыновлять детей
News.ru: последние новости
Трампу предложили ввести военное положение для пересмотра итогов выборов Трампу предложили ввести военное положение для пересмотра итогов выборов Берлускони рассказал про «телефонные звонки» Путина фельдмаршалу Хафтару Берлускони рассказал про «телефонные звонки» Путина фельдмаршалу Хафтару Зеленский анонсировал глобальную судебную реформу на Украине Зеленский анонсировал глобальную судебную реформу на Украине
Комментарии
В мире , Леилани-Эстейтс , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
00:08
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
Происшествия
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
00:14
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
00:43
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
США
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
00:19
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
Происшествия
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
00:32
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
Пожары
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
00:59
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
Происшествия
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
01:50
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
00:43
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
Общество
Решена судьба скандального памятника Аленке
00:30
Решена судьба скандального памятника Аленке
Общество
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
00:38
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение