Германия введет против России санкции в связи с убийством гражданина Грузии

Правительство ФРГ планирует вместе с партнерами в ЕС ввести новые санкции против России в случае обвинительного приговора подозреваемому в громком убийстве гражданина Грузии в Берлине.

Об этом сообщило в понедельник издание Der Spiegel со ссылкой на источники в германском кабмине.

По информации Der Spiegel, пока власти ФРГ хотят воздержаться от дальнейшей реакции на инцидент с блогером Алексеем Навальным

"Несмотря на это, Берлин планирует принять новые штрафные меры против России. В правительственных кругах заявляют, что самое позднее по вынесении приговора в судебном процессе по делу об убийстве в [берлинском парке] Тиргартене нужно будет действовать вместе с партнерами по ЕС и ввести новые санкции", — говорится в статье.

Издание напомнило, что оглашение приговора пока намечено на март следующего года.