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Москва

Spiegel: ФРГ может ввести санкции после суда над обвиняемым в убийстве грузина в Берлине 

ТАСС 17 минут назад
Германия введет против России санкции в связи с убийством гражданина Грузии
Фото: Reuters
Правительство ФРГ планирует вместе с партнерами в ЕС ввести новые санкции против России в случае обвинительного приговора подозреваемому в громком убийстве гражданина Грузии в Берлине.
Об этом сообщило в понедельник издание Der Spiegel со ссылкой на источники в германском кабмине.
По информации Der Spiegel, пока власти ФРГ хотят воздержаться от дальнейшей реакции на инцидент с блогером Алексеем Навальным.

"Несмотря на это, Берлин планирует принять новые штрафные меры против России. В правительственных кругах заявляют, что самое позднее по вынесении приговора в судебном процессе по делу об убийстве в [берлинском парке] Тиргартене нужно будет действовать вместе с партнерами по ЕС и ввести новые санкции", — говорится в статье.

Издание напомнило, что оглашение приговора пока намечено на март следующего года.
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В мире , Алексей Навальный , ЕС , Spiegel
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