Эксперт предрек скорый уход Лукашенко

«Белорусский президент выходит на финишную прямую, но шансы спастись снижаются практически до нуля», — считает он.

Эксперт обвинил Лукашенко в попытке организовать трансфер власти таким образом, что фактически он сохранит ее, а также в готовности использовать свои «традиционные» методы защиты — подавлять массовые протесты при помощи специальной техники и водометов.

Он высказал мнение, что президент Белоруссии может не успеть сделать реальные шаги по вопросу интеграции, которых от него ждет Россия.

Также Гращенков считает, что Москва уже слабо верит Лукашенко, а тот тянет с углублением интеграции в том числе потому, что российские компании представляют угрозу для подконтрольных его семье фирм.

Наконец, политолог обратил внимание на то, что не склонные к агрессии белорусы открыли для себя выражение протеста через юмор. Например, девушки выходят на митинги с плакатами «Саша, между нами все кончено!» и «Саша, ты хочешь шестой раз? У нас голова болит!». На улицах протестующие вывешивают красно-белые трусы с надписью «Это не флаг».

«На место происшествия выезжает полиция, снимает трусы и уезжает. Однако на все трусы полиции не хватает», — сообщает «Дейта».