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Москва

Лукашенко вышел на финишную прямую 

Артём Кульша 1 час назад
Эксперт предрек скорый уход Лукашенко
Фото: ТАСС
Александр Лукашенко вскоре перестанет быть президентом Белоруссии. Об этом, как сообщает «Дейта», заявил политолог Илья Гращенков.

«Белорусский президент выходит на финишную прямую, но шансы спастись снижаются практически до нуля», — считает он.

Эксперт обвинил Лукашенко в попытке организовать трансфер власти таким образом, что фактически он сохранит ее, а также в готовности использовать свои «традиционные» методы защиты — подавлять массовые протесты при помощи специальной техники и водометов.
Он высказал мнение, что президент Белоруссии может не успеть сделать реальные шаги по вопросу интеграции, которых от него ждет Россия.
Также Гращенков считает, что Москва уже слабо верит Лукашенко, а тот тянет с углублением интеграции в том числе потому, что российские компании представляют угрозу для подконтрольных его семье фирм.
Он не исключил, что новый президент США Джо Байден поддержит прозападную группу министра иностранных дел Владимира Макея в правительстве Белоруссии.
Наконец, политолог обратил внимание на то, что не склонные к агрессии белорусы открыли для себя выражение протеста через юмор. Например, девушки выходят на митинги с плакатами «Саша, между нами все кончено!» и «Саша, ты хочешь шестой раз? У нас голова болит!». На улицах протестующие вывешивают красно-белые трусы с надписью «Это не флаг».

«На место происшествия выезжает полиция, снимает трусы и уезжает. Однако на все трусы полиции не хватает», — сообщает «Дейта».

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
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Комментарии 4
В мире , Светлана Тихановская , Владимир Макей , Джозеф Байден , Илья Гращенков , Александр Лукашенко , РИА "Дейта"
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