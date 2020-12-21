Германия может ввести новые санкции против РФ

Берлин планирует вводить новые санкции в отношении России после приговора по делу грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили , в убийстве которого подозревается россиянин. Об этом сообщает издание Spiegel.

"В правительственных кругах говорят, что самое позднее после приговора в деле об убийстве в Тиргартене нужно будет действовать вместе с партнерами по ЕС и ввести новые санкции", — говорится в сообщении.

Приговор ожидается в марте 2021 года. В Высшем земельном суде Берлина 7 октября стартовал уголовный процесс по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Германии — бывшего чеченского боевика, разыскиваемого Россией по делу о теракте. В совершении преступления немецкая прокуратура подозревает российского гражданина.

Изначально он фигурировал в деле как Вадим С., но позже следователи сообщили, что его опознали как некоего Вадима К. В обвинительном заключении говорится, что Соколов-Красиков якобы получил от российских властей поручение по убийству Хангошвили. Москва неоднократно опровергала любые обвинения против российских госструктур по этому делу, в том числе называя их голословными и беспочвенными.