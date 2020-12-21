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Берлускони раскрыл содержание тайных звонков Путина фельдмаршалу Хафтару 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Берлускони раскрыл содержание тайных звонков Путина фельдмаршалу Хафтару
Фото: Insidefoto / imago-images / Globallookpress.com
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поблагодарил российского президента Владимира Путина за помощь в освобождении итальянских моряков, захваченных в Ливии. Эти данные раскрыла газета La Stampa.
Экипаж двух траулеров, захваченных в начале сентября в Ливии, был освобожден при посредничестве президента России. По словам Берлускони, Путин лично звонил главе Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару и требовал освободить людей.

«Но говорить [про тайные звонки] нельзя: потом скажут, что Путин поддерживает Хафтара, но он не хочет, чтобы так говорили», — признался бывший итальянский премьер.

Ливийские военные захватили два рыболовных траулера из сицилийского города Мадзара-дель-Валло в начале сентября. На борту было 18 человек. Их доставили в порт Бенгази и обвинили в нарушении территориальных вод Ливии.
Обстановка в стране обострилась после того, как в апреле Ливийская национальная армия заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, — она помогает техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха. Подконтрольные ЛНА войска поддерживают Египет и Саудовская Аравия, ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
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Комментарии 1
В мире , Владимир Путин , Сильвио Берлускони , La Stampa , Бенгази , Италия , Ливия
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