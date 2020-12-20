Страны ЕС закрыли границы с Британией из-за новой мутации COVID

«Решение о приостановке и возобновлении авиасообщения принимает правительственный штаб. У нас на данный момент нет информации о таком решении». В оперштабе по борьбе с коронавирусом журналистам сказали, что ситуация находится на контроле, а о соответствующих решениях сообщат дополнительно.