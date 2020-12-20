Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Страны ЕС закрыли границы с Британией из-за новой мутации COVID. Россия — нет 

Ura.Ru 1 час назад
Страны ЕС закрыли границы с Британией из-за новой мутации COVID
Фото: РИА Новости
Страны Евросоюза решили закрыть границы с Великобританией из-за быстрого распространения там нового, предположительно, более заразного вида коронавируса. Москва такого решения еще не приняла, следует из сообщения оперштаба по борьбе с COVID-19.
В субботу вечером британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о том, что Лондон и юго-восток страны переходит в режим карантина из-за распространения нового штамма коронавируса. В ответ на это Франция, Бельгия, Италия, Австрия, Германия, Эстония и ряд других стран объявили о закрытии границ с Великобританией.
Что касается России, «Аэрофлот» — единственная авиакомпания, выполняющая регулярные рейсы из Москвы в Лондон, не обладает информацией о приостановке сообщения с Британией. Об этом ТАСС сообщил представитель перевозчика Михаил Демин:

«Решение о приостановке и возобновлении авиасообщения принимает правительственный штаб. У нас на данный момент нет информации о таком решении». В оперштабе по борьбе с коронавирусом журналистам сказали, что ситуация находится на контроле, а о соответствующих решениях сообщат дополнительно.

О новой мутации коронавируса 14 декабря сообщил глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок. По предварительным данным, этот штамм распространяется быстрее и может быть на 70% более заразен своих предшественников.
Видео дня. Кличко зажёг: пожар на открытии ёлки в Киеве
Ura.Ru: последние новости
Зеленский возмущен желанием украинцев привиться вакциной из РФ Зеленский возмущен желанием украинцев привиться вакциной из РФ Самолет «Уральских авиалиний» получил повреждения в Европе. Видео Самолет «Уральских авиалиний» получил повреждения в Европе. Видео Актриса «Моей прекрасной няни» высказалась о болезни Заворотнюк Актриса «Моей прекрасной няни» высказалась о болезни Заворотнюк
Комментарии 40
В мире , Борис Джонсон , Минздрав РФ , ЕС , Аэрофлот
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
01:30
Пожар на открытии главной елки Украины попал на видео
Пожары
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
00:25
В Петербурге школьницы потушили Вечный огонь и попали на видео
Происшествия
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
00:11
Толпы покидающих Лондон людей попали на видео
В мире
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
00:16
Появилось видео победы Альвареса над суперчемпионом
В мире
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
00:34
Обрушение горного утеса на автомобильную дорогу в Дагестане сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
00:44
Появилось видео с Путиным у монумента разведчикам
Общество
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
00:24
Опубликовано видео с места взрыва в Кабуле
Происшествия
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
00:33
Охранник обстрелял дворников на парковке и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
01:00
Появилось видео с места стрельбы в торговом центре в США
Происшествия
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
00:24
Автомобиль скорой вылетел на тротуар после ДТП и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение