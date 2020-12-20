Берлин созывает заседание ЕС из-за новой мутации COVID-19

Германия созывает в понедельник, 21 декабря, антикризисное совещание Совета ЕС . Оно назначено на 11:00 (13:00 по московскому времени), пишет «Интерфакс».

Как заявил официальный представитель Комитета постпредов стран ЕС Себастьян Фишер , «председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства — члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR». Речь пойдет о новой мутации коронавируса и мерах реагирования на нее.

Новый штамм сначала был обнаружен в Лондоне. Многие европейские страны уже объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. По данным Всемирной организации здравоохранения, мутация COVID-19 обнаружена также в Дании, Нидерландах и Австралии.