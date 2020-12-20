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Берлин созывает кризисное заседание ЕС из-за новой мутации COVID-19 

BFM.RU 44 минуты назад
Берлин созывает заседание ЕС из-за новой мутации COVID-19
Фото: РИА Новости
Германия созывает в понедельник, 21 декабря, антикризисное совещание Совета ЕС. Оно назначено на 11:00 (13:00 по московскому времени), пишет «Интерфакс».
Как заявил официальный представитель Комитета постпредов стран ЕС Себастьян Фишер, «председательство Германии в Совете ЕС пригласило государства — члены ЕС на срочное заседание кризисного механизма IPCR». Речь пойдет о новой мутации коронавируса и мерах реагирования на нее.
Лондон оказался в транспортном вакууме
Новый штамм сначала был обнаружен в Лондоне. Многие европейские страны уже объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. По данным Всемирной организации здравоохранения, мутация COVID-19 обнаружена также в Дании, Нидерландах и Австралии.
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В мире , Себастьян Фишер , ЕС , Совет Европы , Интерфакс
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