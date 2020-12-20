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В Карабахе обнаружили армянских военных, 70 дней считавшихся пропавшими 

РИА Новости 32 минуты назад
В Карабахе нашли считавшихся пропавшими без вести армянских военных
Фото: РИА Новости
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян сообщил в воскресенье, что в результате поисковых работ с участием российских миротворцев и сотрудников МККК на территории, отошедшей к Азербайджану, обнаружены шестеро армянских военных, 70 дней считавшихся пропавшими без вести.

"Сегодня в результате поисковых работ, проведенных усилиями госслужбы по чрезвычайным ситуациям Арцаха (самоназвания Карабаха — ред.), российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста на территориях, перешедших под контроль врага, на родину вернулись шестеро наших солдат-срочников, в безвестности боровшихся за жизнь свыше 70 дней", — написал Арутюнян в Facebook.

Он выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, отметив, что по прямому распоряжению российского лидера продолжаются интенсивные работы по поиску без вести пропавших и возвращению тел погибших. Арутюнян выразил также особую признательность командующему российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.
Карабахские спасатели обнаружили тела 22 армянских военных
Карабахский лидер обнародовал имена найденных военных. Это Арсен Айвазян, Давид Саакян, Николай Степанян, Артур Арутюнян, Арман Армаганян, РусланТуманян.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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В мире , Артур Арутюнян , Ильхам Алиев , Рустам Мурадов , Никол Пашинян , Владимир Путин , Араик Арутюнян , Международный комитет Красного Креста
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