В Карабахе нашли считавшихся пропавшими без вести армянских военных

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян сообщил в воскресенье, что в результате поисковых работ с участием российских миротворцев и сотрудников МККК на территории, отошедшей к Азербайджану , обнаружены шестеро армянских военных, 70 дней считавшихся пропавшими без вести.

"Сегодня в результате поисковых работ, проведенных усилиями госслужбы по чрезвычайным ситуациям Арцаха (самоназвания Карабаха — ред.), российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного Креста на территориях, перешедших под контроль врага, на родину вернулись шестеро наших солдат-срочников, в безвестности боровшихся за жизнь свыше 70 дней", — написал Арутюнян в Facebook.

Он выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину , отметив, что по прямому распоряжению российского лидера продолжаются интенсивные работы по поиску без вести пропавших и возвращению тел погибших. Арутюнян выразил также особую признательность командующему российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову

Карабахский лидер обнародовал имена найденных военных. Это Арсен Айвазян, Давид Саакян, Николай Степанян, Артур Арутюнян , Арман Армаганян, РусланТуманян.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.