Карабахские спасатели обнаружили тела 22 армянских военных 

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Спасатели МЧС Нагорного Карабаха, проводившие поисковые работы, обнаружили тела 22 армянских военных. Погибших вынесли из районов, где проходили ожесточенные боевые действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Нагорного Карабаха.

«Спасатели, проводившие поисковые работы, вынесли тела 22 военнослужащих из Горадиза, Джебраила и Ишханадзора», — сказано в сообщении.

После осенних боестолкновений Баку и Ереван заключили перемирие при посредничестве РФ. Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения разместились российские миротворцы.