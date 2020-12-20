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Москва

Карабахские спасатели обнаружили тела 22 армянских военных 

Майк Габриелян 45 минут назад
Карабахские спасатели обнаружили тела 22 армянских военных
Фото: РИА Новости
Спасатели МЧС Нагорного Карабаха, проводившие поисковые работы, обнаружили тела 22 армянских военных. Погибших вынесли из районов, где проходили ожесточенные боевые действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Нагорного Карабаха.

«Спасатели, проводившие поисковые работы, вынесли тела 22 военнослужащих из Горадиза, Джебраила и Ишханадзора», — сказано в сообщении.

После осенних боестолкновений Баку и Ереван заключили перемирие при посредничестве РФ. Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения разместились российские миротворцы.
В Нагорном Карабахе возобновились бои
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Нагорном Карабахе на мине, заложенной у дороги, подорвался офицер российского миротворческого контингента.
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