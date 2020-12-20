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Москва

Франция хочет закрыть границы с Британией из-за нового штамма COVID-19 

News.ru 58 минут назад
Власти Франции рассматривают возможность закрытия воздушного и железнодорожного сообщения с Великобританией из-за распространения в Соединённом Королевстве новой мутации коронавируса.

Франция со всей серьёзностью рассматривает такой вариант, — сообщил телеканал BFM.

По данным журналистов, официальное сообщение об этом будет озвучено уже в ближайшие часы. Аналогичное решение готовы принять власти Нидерландов, Германии и Бельгии. При этом Франция хочет добиться скоординированных действий Европейского союза в этой сфере.
Врачи рассказали о мутации коронавируса в Британии
Гендиректор Управления парижских госпиталей Мартин Ирш также сообщил, что во Франции не обнаружено ни одного случая заражения новым штаммом COVID-19.

Я обзвонил в воскресенье утром все лаборатории, ведущие мониторинг ситуации, — ни одна вируса в берущихся пробах не обнаружила, — отметил он.

Накануне британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.
Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой, писал NEWS.ru.
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В мире , Видео , ЕС , Бельгия , Германия , Нидерланды , Великобритания , Франция
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