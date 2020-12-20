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СМИ раскрыли масштабы кибератаки через ПО SolarWinds 

ИА Regnum 37 минут назад
Американское агентство Bloomberg утверждает, что по меньшей мере 200 организаций по всему миру, включая государственные учреждения и компании, были взломаны в рамках кибератаки, которую ряд западных СМИ приписывают России.
Bloomberg ссылается на данные компании Recorded Future, которая специализируется на кибербезопасности, а также на три источника, знакомых с расследованием. Вредоносное программное обеспечение было установлено по меньшей мере 18 тысячами клиентов фирмы SolarWinds. Вирусы попали на компьютеры через обновление программных продуктов SolarWinds. Однако число компаний, в сети которых при помощи уязвимости проникли хакеры, вероятно, намного меньше.
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Recorded Future насчитала 198 организаций, которые были взломаны с помощью обновления в ПО SolarWinds. Три источника сообщают, что хакеры взломали не менее 200 организаций. Они получили доступ во внутренние сети и пытались похитить учетные данные пользователей.
Напомним, что в западных СМИ стала распространяться информация о том, что ряд государственных организаций США подверглись хакерской атаке. Якобы кибератаке подверглись сети Пентагона, министерства финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Государственный департамент. Также могли пострадать Минэнерго США и Национальное управление по ядерной безопасности.
Представители американских властей, в частности, государственный секретарь США Майк Помпео, заявили, что за кибератакой стоит Россия. Но позднее Белый дом отменил публикацию о том, что якобы Россия совершила кибератаку на американские государственные учреждения.
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В мире , Видео , Пентагон , Госдеп США , Минэнерго , Минфин , Bloomberg
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