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«Голливуд в Украине»: Зеленский рассыпался в благодарностях США за санкции 

News.ru 1 час назад
Зеленский рассыпался в благодарностях США
Фото: globallookpress.com
Владимир Зеленский рассыпался в благодарностях в адрес США за ужесточение санкций против России. Также украинский президент поблагодарил Штаты за финансовую поддержку своей страны во время президентства Трампа.
Об этом он рассказал в интервью New York Times, которое дал изданию по видеосвязи.

Я должен поблагодарить Соединённые Штаты во время правления Дональда Трампа, — цитирует газета украинского лидера.

Зеленский предложил США инвестировать в контролируемые его правительством районы Украины вблизи Донбасса. А фантазии благодарного украинского президента занесли его так далеко, что в итоге он предложил построить в Украине Голливуд и даже Диснейленд.

Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь были такая площадка, — заявил Зеленский.

Что до Диснейленда, которого Киеву явно не хватает, то президент объяснил это тем, что не все граждане Украины могут летать во Францию или США, чтобы поразвлечься в парке аттракционов, о котором, видимо, так мечтают.
Ранее NEWS.ru сообщал, что среди повестки украинской политики важное место занимает вопрос о продлении санкций в отношении российских властей, заявил президент Украины Владимир Зеленский. При этом основной задачей украинской внешней политики должно стать восстановление мира и суверенитета Украины над восточной частью страны.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , New York Times , Венгрия , Голливуд , Париж , Прага , США , Франция , Чехия
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