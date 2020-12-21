Зеленский понадеялся на помощь Байдена

Как рассказала американская газета The New York Times , Зеленский «наконец-то смог освободиться от тени президента Трампа». «Это действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. Соединенные Штаты могут помочь», — заявил Зеленский американскому изданию.

Зеленский заявил, что не хочет быть втянутым в споры между республиканцами и демократами в США. При этом он подчеркнул, что Джозеф Байден имеет «тесные связи с Украиной». «Он хорошо понимает русских, он понимает разницу между Украиной и Россией, и, мне кажется, понимает украинский менталитет», — сообщил Зеленский в интервью поддерживающему Байдена изданию.

При этом в США продолжается расследование возможных коррупционных связей сына Джозефа Байдена Хантера с украинской компанией Burisma. «Профиль» сообщал, что по данным американских СМИ, Министерство юстиции США затребовало более чем от 20 компаний информацию о деятельности Байдена-младшего . Следователей интересует, не нарушал ли он американское законодательство о налогах и об отмывании денег за рубежом.