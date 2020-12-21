Зеленский понадеялся на помощь Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на «перезагрузку» отношений Украины и США. Он считает, что в этом поможет более близкое знакомство избранного президента Джозефа Байдена с ситуацией в стране.
Как рассказала американская газета The New York Times, Зеленский «наконец-то смог освободиться от тени президента Трампа». «Это действительно поможет укрепить отношения, поможет урегулировать войну в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. Соединенные Штаты могут помочь», — заявил Зеленский американскому изданию.
Зеленский заявил, что не хочет быть втянутым в споры между республиканцами и демократами в США. При этом он подчеркнул, что Джозеф Байден имеет «тесные связи с Украиной». «Он хорошо понимает русских, он понимает разницу между Украиной и Россией, и, мне кажется, понимает украинский менталитет», — сообщил Зеленский в интервью поддерживающему Байдена изданию.
При этом в США продолжается расследование возможных коррупционных связей сына Джозефа Байдена Хантера с украинской компанией Burisma. «Профиль» сообщал, что по данным американских СМИ, Министерство юстиции США затребовало более чем от 20 компаний информацию о деятельности Байдена-младшего. Следователей интересует, не нарушал ли он американское законодательство о налогах и об отмывании денег за рубежом.
Напомним, на компьютере сына Байдена обнаружили письма советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит за встречу с Джозефом Байденом и просит «использовать влияние» для помощи компании. Старший Байден в это время занимал должность вице-президента. При этом демократ ранее говорил о том, что не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.