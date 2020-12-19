Трамп исключил введение в США жёсткого локдауна по примеру Британии 

«Мы не хотим жестких ограничительных мер. Решение проблемы не должно быть хуже самой проблемы!» — написал он в своем Twitter, прикрепив ссылку на новость о новых ограничениях в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Лондоне и ряде регионов Англии вводится самый высокий, четвёртый уровень ограничений в связи с быстрым распространением SARS-CoV-2.