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Трамп исключил введение в США жёсткого локдауна по примеру Британии 

ИА Regnum 56 минут назад
Трамп исключил введение в США жёсткого локдауна по примеру Британии
Фото: Reuters
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил против введения в США жёстких ограничений из-за COVID-19 по примеру Великобритании.
«Мы не хотим жестких ограничительных мер. Решение проблемы не должно быть хуже самой проблемы!» — написал он в своем Twitter, прикрепив ссылку на новость о новых ограничениях в Лондоне.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Лондоне и ряде регионов Англии вводится самый высокий, четвёртый уровень ограничений в связи с быстрым распространением SARS-CoV-2.
Читайте также: Джонсон ужесточает ограничительные меры в Лондоне из-за COVID-19
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В мире , Борис Джонсон , Дональд Трамп , Лондон , США , Великобритания
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