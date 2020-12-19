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Москва

Зеленский выразил недоумение тем, что украинцы хотят российскую вакцину 

РИА Новости 20 минут назад
Зеленского возмутили захотевшие российскую вакцину украинцы
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Times заявил, что невозможно объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцины из России, если Европа и Америка не предоставляют сейчас свои.

"Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России", — приводит газета слова Зеленского.

По словам президента, он готовится к "информационной войне" по этому вопросу.
Как пишет издание, Зеленскому было трудно сдержать досаду по поводу указа президента США Дональда Трампа, запрещающего экспорт вакцин. До указа Украина вела переговоры с Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson об ускоренном графике поставок, но теперь вынуждена довольствоваться первыми коммерческими поставками вакцин на несколько месяцев позже, чем ожидалось.
Трамп ранее подписал указ о приоритетном доступе американцев к вакцине от COVID. До этого официальные лица администрации заявляли, что поставки американских вакцин за рубеж должны начаться после того, как в США вакцину получат все желающие. Детали указа неизвестны. Может ли Трамп заставить производителей распространять вакцину эксклюзивно в США, также неясно, поскольку производители являются частными компаниями, которые заключили контракты на поставки по всему миру.
Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев может получить первые вакцины от COVID-19 уже в феврале, а крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.
COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. К механизму COVAX уже присоединились 184 страны.
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В мире , Денис Шмыгаль , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ВОЗ , Pfizer , Johnson & Johnson
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