Зеленского возмутили захотевшие российскую вакцину украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Times заявил, что невозможно объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцины из России , если Европа и Америка не предоставляют сейчас свои.

"Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России", — приводит газета слова Зеленского.

По словам президента, он готовится к "информационной войне" по этому вопросу.

Трамп ранее подписал указ о приоритетном доступе американцев к вакцине от COVID. До этого официальные лица администрации заявляли, что поставки американских вакцин за рубеж должны начаться после того, как в США вакцину получат все желающие. Детали указа неизвестны. Может ли Трамп заставить производителей распространять вакцину эксклюзивно в США, также неясно, поскольку производители являются частными компаниями, которые заключили контракты на поставки по всему миру.

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев может получить первые вакцины от COVID-19 уже в феврале, а крупная партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.