Лукашенко предлагал Бабарико «вернуть украденное» ради освобождения 

Он напомнил, что освобожденная из СИЗО член президиума координационного света оппозиции Лилия Власова упоминала, что Бабарико ставили условия для освобождения.

"Виктор спросил: "Что со мной?", президент сказал: "А с тобой все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел. Поэтому верни деньги украденные и не будешь сидеть", — поделился политолог.

По его словам, Бабарико говорил президенту, что эта информация не соответствует действительности и он ничего не присваивал.

"Президент сказал, что тогда будет открытый суд и все увидят, кто что присваивал", — продолжил Воскресенский.

В октябре Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании. Воскресенский был одним из первых участников этой встречи, отпущенных из СИЗО под домашний арест.