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Москва

Лукашенко предлагал Бабарико «вернуть украденное» ради освобождения 

Газета.Ru 43 минуты назад
Лукашенко предлагал Бабарико «вернуть украденное» ради освобождения
Фото: Reuters
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал экс-претенденту на пост главы республики Виктору Бабарико "вернуть украденное" для освобождения из-под стражи. Об этом рассказал политолог Юрий Воскресенский в эфире телеканала СТВ.
Он напомнил, что освобожденная из СИЗО член президиума координационного света оппозиции Лилия Власова упоминала, что Бабарико ставили условия для освобождения.

"Виктор спросил: "Что со мной?", президент сказал: "А с тобой все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел. Поэтому верни деньги украденные и не будешь сидеть", — поделился политолог.

По его словам, Бабарико говорил президенту, что эта информация не соответствует действительности и он ничего не присваивал.

"Президент сказал, что тогда будет открытый суд и все увидят, кто что присваивал", — продолжил Воскресенский.

В октябре Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании. Воскресенский был одним из первых участников этой встречи, отпущенных из СИЗО под домашний арест.
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В мире , Лилия Власова , Юрий Воскресенский , Александр Лукашенко , Виктор Бабарико , ФСИН
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