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Москва

В Британии сообщили о быстром распространении нового штамма SARS-CoV-2 

ИА Regnum и ещё 9 1 час назад
Главный врач Англии заявил о высоких темпах распространения нового типа коронавируса
Фото: Reuters
В Великобритании, где ранее выявили новый штамм SARS-CoV-2, подтвердили более высокие темпы его распространения, чем «обычного» возбудителя COVID-19. Об этом, как передает Reuters, сообщается в заявлении главного врача Англии профессора Криса Уитти.
По его словам, к такому мнению пришли представители Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).

«Новый штамм (SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM) может распространяться быстрее», — отметил Уитти.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что новая обнаруженная в Великобритании разновидность коронавируса распространяется быстрее, однако при этом не представляется более опасной.
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