Главный врач Англии заявил о высоких темпах распространения нового типа коронавируса

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Великобритании , где ранее выявили новый штамм SARS-CoV-2, подтвердили более высокие темпы его распространения, чем «обычного» возбудителя COVID-19. Об этом, как передает Reuters, сообщается в заявлении главного врача Англии профессора Криса Уитти.

По его словам, к такому мнению пришли представители Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).

«Новый штамм (SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM) может распространяться быстрее», — отметил Уитти.