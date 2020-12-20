США побили антирекорд по заболеваемости COVID-19

Все новости на карте

США зафиксировали свыше 400 тысяч случаев COVID-19 за сутки, что почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума, следует из субботних данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Власти штатов уведомили CDC, что за пятницу зарегистрировали 403 359 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 230 953 случаях.

При этом подсчет еще не окончен: в Вашингтоне сейчас 18:50 субботы, в Лос-Анджелесе — 15:50.

Предыдущий рекорд, согласно CDC, был зафиксирован 11 декабря — тогда говорилось о 244 011 заболевших.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 17,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 313 тысяч человек.