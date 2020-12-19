«Россия входит в список»: Помпео рассказал о врагах США

Ведущий поинтересовался мнением Помпео касательно того, что некоторые представители Республиканской партии не считают Россию врагом, несмотря на приписываемые Москве попытки вмешательства в американский избирательный процесс.

"Марк, мне постоянно задают вопрос о том, кто наш враг, и ответ заключается в том, что многие хотят подорвать наш уклад жизни, наши республиканские и базовые демократические принципы. Россия определенно входит в этот список", — указал шеф американской дипломатии.

Помпео при этом назвал "абсолютно реальным" утверждение ведущего о том, что Россия нацеливает "большие ядерные ракеты на США". Он также обратил внимание на публикации американских СМИ относительно приписываемой России "активности в киберпространстве".

"Мы уже крайне длительное время наблюдаем за тем, как они используют асимметричные средства, чтобы занять позицию, в которой они могли бы нанести урон Соединенным Штатам", — заключил глава Госдепа.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер . 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего президентские выборы Трампа с РФ.

Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании, Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.