Зеленский пообещал вакцину жителям Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал включить жителей не контролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей в план вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Telegram -канале.

По его словам, украинские власти рассчитывают в скором времени начать прививать от вируса жителей «временно оккупированных территорий», к которым на Украине относят Крым, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. При этом глава государства отметил, что, согласно плану министерства здравоохранения , первыми вакцину получат медики, военные, социальные работники, педагоги и люди старше 60 лет.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов также заявлял , что Киев планирует привить от коронавируса жителей ДНР и ЛНР. При этом министр отмечал, что программа будет распространяться только на граждан с украинскими паспортами.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 970 758 человек, жертвами инфекции стали 16 848 пациентов.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, когда большинство проголосовавших жителей полуострова высказались за присоединение. Киев не признает результаты плебисцита. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав России легально.