Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от коронавируса 

Lenta.ru 21 минуту назад
Зеленский пообещал вакцину жителям Крыма и Донбасса
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал включить жителей не контролируемых Киевом районов Донецкой и Луганской областей в план вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские власти рассчитывают в скором времени начать прививать от вируса жителей «временно оккупированных территорий», к которым на Украине относят Крым, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. При этом глава государства отметил, что, согласно плану министерства здравоохранения, первыми вакцину получат медики, военные, социальные работники, педагоги и люди старше 60 лет.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов также заявлял, что Киев планирует привить от коронавируса жителей ДНР и ЛНР. При этом министр отмечал, что программа будет распространяться только на граждан с украинскими паспортами.
По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 970 758 человек, жертвами инфекции стали 16 848 пациентов.
Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, когда большинство проголосовавших жителей полуострова высказались за присоединение. Киев не признает результаты плебисцита. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав России легально.
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
Последние новости
Назван повышающий риск тяжелого COVID-19 у здоровых людей фактор Назван повышающий риск тяжелого COVID-19 у здоровых людей фактор Российский офицер погиб при разминировании дороги в Нагорном Карабахе Российский офицер погиб при разминировании дороги в Нагорном Карабахе ТНТ объявил о закрытии «Дома-2» ТНТ объявил о закрытии «Дома-2»
Комментарии 13
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Максим Степанов , Минздрав РФ , Донецкий , Киев , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
00:10
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
Происшествия Новости Москвы
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
00:57
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
Происшествия Криминал
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
00:08
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение