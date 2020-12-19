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Москва

Госдеп объяснил причину закрытия последних консульств США в России 

Lenta.ru и ещё 2 27 минут назад
Госдеп объяснил причину закрытия консульств в России
Фото: ТАСС
Решение Госдепа о закрытии двух последних консульств США в России связано с оптимизацией работы американской дипмиссии. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.
Он уточнил, что решение было принято госсекретарем Майком Помпео после консультаций с послом США в России Джоном Салливаном «в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации».
В Госдепе подчеркнули, что никаких действий в отношении российских геконсульств на территории США проводить не планируется.
О решении США закрыть свои консульства в России стало известно ранее 19 декабря. Тогда в уведомлении Конгресса, на копию которого также ссылались СМИ, говорилось, что этот шаг стал следствием введенных в 2017 году российскими властями ограничений по числу американских дипломатов, которым разрешено работать в стране.
Консульство во Владивостоке было временно закрыто в марте из-за пандемии коронавируса. В Екатеринбурге оно продолжало работу, но в ограниченном режиме. В случае закрытия единственным дипломатическим центром США в России будет посольство в Москве.
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Комментарии 23
В мире , Политика , Законопроекты , Джон Салливан , Госдеп США , США
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