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Москва

В МИД Белоруссии назвали «ущербными» новые санкции ЕС 

News.ru 39 минут назад
В МИД Белоруссии отреагировали на новые санкции ЕС
Фото: РИА Новости
Третий санкционный список Евросоюза в отношении Белоруссии прокомментировал пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. По его словам, эти ограничения не достигнут своей цели, как и предыдущие.

Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведёт лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС, — цитирует его радио Sputnik.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что инициаторы санкций должны понести ответственность за ущерб, нанесённый стране, в том числе экономический.

Мы постараемся сделать так, чтобы не было как в прошлый раз: решения признали незаконными, но ответственных не нашли, — добавил Глаз.

В Белоруссии в начале августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным, победу на них в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. С тех пор до настоящего времени в стране не утихают акции протеста. Их участники уверены, что итоги выборов сфальсифицированы, победу в них на самом деле одержала Светлана Тихановская. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.
В ЕС белорусские выборы назвали недемократичными и нелегитимными. В октябре ЕС ввёл санкции против 40 чиновников республики и силовиков. В ноябре они были расширены. Под их действие попали Лукашенко и его сын Виктор.
Как писал NEWS.ru, третий пакет санкций ЕС принял 17 декабря. Под них попали глава верхней палаты парламента РБ Андрей Швед, генеральный прокурор Андрей Швед, заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, а также министр связи и информации Игорь Луцкой и ещё ряд высокопоставленных чиновников. Кроме того, в список попали семь организаций.
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Комментарии 4
В мире , Андрей Швед , Светлана Тихановская , Анатолий Сивак , Анатолий Глаз , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , ИА Sputnik
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