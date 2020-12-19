В МИД Белоруссии отреагировали на новые санкции ЕС

Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведёт лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС, — цитирует его радио Sputnik.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что инициаторы санкций должны понести ответственность за ущерб, нанесённый стране, в том числе экономический.

Мы постараемся сделать так, чтобы не было как в прошлый раз: решения признали незаконными, но ответственных не нашли, — добавил Глаз.

В Белоруссии в начале августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным, победу на них в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко . С тех пор до настоящего времени в стране не утихают акции протеста. Их участники уверены, что итоги выборов сфальсифицированы, победу в них на самом деле одержала Светлана Тихановская . Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

В ЕС белорусские выборы назвали недемократичными и нелегитимными. В октябре ЕС ввёл санкции против 40 чиновников республики и силовиков. В ноябре они были расширены. Под их действие попали Лукашенко и его сын Виктор.