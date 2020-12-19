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Москва

Перенесший COVID-19 британец рассказал о последствиях болезни 

Газета.Ru и ещё 1 49 минут назад
Британец лишился пальцев и зрения из-за COVID-19
Фото: ТАСС
Британец Мол Мартин рассказал о необратимых осложнениях COVID-19. Как сообщает РИА "Новости", мужчина провел в больнице 94 дня, из которых 61 день был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Отмечается, что врачи оценивали шансы на выздоровление 58-летнего британца как нулевые.

"У меня были поражены нервы в ногах, а также пропало зрение на правом глазу, и вернуть его не удастся", — говорится в сообщении.

Он добавил, что у него все еще остаются проблемы с почками. Кроме того, врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев на руках.
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В мире , Бразилия , Индия , США
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