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Эксперт рассказал, что сделают с Трампом при отказе покидать Белый дом 

РИА Новости 35 минут назад
Эксперт описал участь Трампа при отказе покидать Белый дом
Фото: Reuters
Агенты Секретной службы вынуждены будут выставить Дональда Трампа из Белого дома, если он вдруг откажется покинуть его в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, но Трамп вряд ли на это пойдет, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.
Как сообщил ранее телеканал CNN, Трамп заявил некоторым советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

"Если он откажется покинуть Белый дом, президентские полномочия он не сохранит. Я уверен, что ему понадобится получать пропуск в Белый дом, как только его срок истечет, у него даже не будет законного права там находиться. Так что, если он и правда откажется уйти, Секретной службе придется выдворить его. Это было бы очень постыдно, сомневаюсь, что Дональд Трамп хочет быть первым президентом, которого, отбрыкивающегося и кричащего, физически выносят из Белого дома в конце срока", — сказал он в пятницу РИА Новости.

По его словам, времени, которое идет церемония инаугурации, будет вполне достаточно, чтобы решить этот вопрос.
В любом случае президентом Трамп уже не будет, отметил собеседник агентства.

"У него просто нет выбора. Срок полномочий президента установлен законом. Джо Байден будет приведен к присяге 20 января в полдень. Как только это произойдет, Джо Байден становится президентом и полномочия института президентства переходят от Дональда Трампа к нему… Нет ничего, что Трамп мог бы сделать, чтобы не допустить этого", — сказал Косгроув.

С этого момента Трампу перестанут подчиняться военные и федеральные служащие, у членов правительства в этот момент тоже истекут полномочия.

"Вопрос в том, что будет лучше для Трампа и его бренда… Его отказ покинуть Белый дом не пройдет с колеблющимися избирателями, которые ему понадобятся, чтобы победить на президентских выборах 2024 года, если он решить баллотироваться. С точки зрения маркетинга, Трамп продемонстрировал, что он будет до последнего сражаться за людей, которых он представляет, как он это делал", — добавил эксперт.

С другой стороны, отметил он, если Трамп устроит "хорошее шоу" с отказом покинуть Белый дом, ему будет сложно найти изящный выход из этой ситуации.
"Он может не пожелать быть в одной машине с Джо Байденом или слушать речь Байдена, но это было бы гораздо лучше для бренда Трампа в долгосрочной перспективе", — считает Косгроув.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , CNN , РИА Новости
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