Белый дом отменил публикацию обвинений в адрес России

Сотрудники Белого дома планировали выступить с утверждением о причастности России к масштабной хакерской атаке на компьютерные системы правительства США , но в последний момент получили указание не публиковать данное заявление. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press

По словам его источников, "официальные лица в Белом доме были готовы в пятницу днем обнародовать заявление, в котором Россия обвинялась в том, что сыграла основную роль в кибератаке". Упомянутые сотрудники "в последний момент" получили указание отменить публикацию документа. В Белом доме не пояснили, почему было принято такое решение.

Агентство приводит слова источника из числа официальных лиц.

"Похоже, что это худший случай хакерской атаки в истории Америки", — полагает он.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он не согласился с утверждениями ряда изданий о том, что за кибератакой могла стоять группа работающих на Москву хакеров, и вместо этого допустил, что к ней мог быть причастен Пекин.

"Россия, Россия, Россия — это любимая песня, когда происходит что угодно, поскольку либеральные СМИ по большей части из финансовых соображений до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)", — считает Трамп.

"Думаю, в данном случае мы можем сказать вполне определенно, что эту деятельность осуществляли россияне", — поделился мнением Помпео.

Текст интервью распространила пресс-служба Госдепартамента.

Хакерская атака на США

В обнародованном в среду совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

В свою очередь глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в пятницу заявил, что ответственность за кибератаку могут нести другие страны, а не Россия, на чем настаивают некоторые американские эксперты и СМИ.